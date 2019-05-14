Черчесов рассказал о восстановлении Черышева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о восстановлении полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.



«Позавчера разговаривал с ним. Передавал вам всем привет. После травмы ему сделали МРТ, но опыт подсказывает, что свежая травма многое скрывает. По рекомендации врачей сборной попросили сделать его повторный снимок, когда колено успокоится. Надо было посмотреть ещё раз. Узнали, что крестообразная цела, это радует.



Он работает, восстанавливается. Ходит на костылях пока по решению врачей, чтобы ничего не сбилось. К началу сезона, как он сказал, будет готов. Любой игрок, а Черышев особенно, нам нужен. Но сегодня его нет, отсюда и вызов Облякова», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

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