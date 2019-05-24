Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не возглавит «Ювентус», сообщает Sky Sports. По информации издания, хоть его кандидатура и была одобрена лидером команды Криштиану Роналду, но руководство туринцев не рассматривает специалиста. Отмечается, что португальцы находятся в хороших отношениях со времён сотрудничества в «Реале» и могут вновь поработать вместе.

По информации испанской прессы, Моуринью отказался от предложения «Ювентуса» из-за уважения к «Интеру», который тренировал с 2008 по 2010 год.

Напомним, летом пост наставника «старой синьоры» покинет Массимилиано Аллегри, руководивший туринцами на протяжении последних пяти лет.



Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда он был уволен в декабре прошлого года. Также, помимо «красных дьяволов», «Реала» и «Интера», он тренировал «Порту» и «Челси».