Роналду посоветовал руководству «Ювентуса» пригласить в клуб Моуринью
Бывший главный тренер «Интера» Жозе Моуринью может вернуться в Италию, сообщает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Возможным местом продолжения карьеры португальца является туринский «Ювентус». Нападающий бьянконери Криштиану Роналду хочет видеть его во главе команды и уже сообщил об этом руководству клуба. Форвард хорошо знаком со специалистом по совместной работе в мадридском «Реале».
Напомним, летом пост наставника «старой синьоры» покинет Массимилиано Аллегри, руководивший туринцами на протяжении последних пяти лет.
Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда он был уволен в декабре прошлого года. Также, помимо «красных дьяволов», «Реала» и «Интера», он тренировал «Порту» и «Челси».
Моуринью: надеюсь вернуться к работе с июля
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