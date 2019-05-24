«Ливерпуль» получит за сезон от АПЛ £ 152 млн, «Манчестер Сити» — £ 150 млн

Английская Премьер-лига опубликовала данные о выплатах клубам АПЛ по итогам прошедшего сезона. Больше всех заработал «Ливерпуль» — за сезон-2018/19 клуб получит £ 152,4 млн. На втором месте до величине дохода идёт «Манчестер Сити» заработавший £ 150,9 млн.



Также в пятёрку команд, заработавших больше всего в АПЛ, вошли «Челси» (£ 146 млн), «Тоттенхэм Хотспур» (£ 145,2 млн) и «Манчестер Юнайтед» (£ 142,5 млн).



Меньше всех заработал «Хаддерсфилд», занявший последнее место в турнирной таблице, — на его счета поступит £ 96,6 млн.

Отметим, что английское телевидение чаще всего в прямом эфире показывало матчи «Ливерпуля» — 29. На втором месте по этому показателю идёт «Манчестер Юнайтед» (27 матчей), далее — «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» (по 26).