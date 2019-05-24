Puma ведёт переговоры с игроками сборной России, чтобы сделать их амбассадорами

Представитель Puma Кирилл Рубанович рассказал, с кем компания, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви и одежды, продолжит сотрудничать из Российской Премьер-Лиги.



«В следующем сезоне Puma продолжит спонсировать «Краснодар» и «Крылья Советов». Очень надеемся, что самарцы останутся в РПЛ. Сейчас нашими амбассадорами являются вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и защитник «Спартака» Илья Кутепов. С Сафоновым мы и в дальнейшем надеемся на плодотворное сотрудничество.



Мы ведём переговоры с игроками нашей сборной. До конца года должны представить ещё как минимум двух футболистов в качестве амбассадоров нашего бренда», — сказал Рубанович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.