Puma ведёт переговоры с игроками сборной России, чтобы сделать их амбассадорами
Представитель Puma Кирилл Рубанович рассказал, с кем компания, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви и одежды, продолжит сотрудничать из Российской Премьер-Лиги.
«В следующем сезоне Puma продолжит спонсировать «Краснодар» и «Крылья Советов». Очень надеемся, что самарцы останутся в РПЛ. Сейчас нашими амбассадорами являются вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и защитник «Спартака» Илья Кутепов. С Сафоновым мы и в дальнейшем надеемся на плодотворное сотрудничество.
Мы ведём переговоры с игроками нашей сборной. До конца года должны представить ещё как минимум двух футболистов в качестве амбассадоров нашего бренда», — сказал Рубанович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.
- 24 мая 2019
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