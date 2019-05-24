Вальверде: не слишком много думаю о своём будущем в «Барселоне»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал, что сконцентрирован только на финальном матче Кубка Испании с «Валенсией».

«Не слишком много думаю о своём будущем. Единственное, о чём сейчас беспокоюсь, — победа в предстоящей игре с «Валенсией». Каждый день является битвой. Все тренеры Примеры участвуют в шоу. У нас бывают как взлёты, так и падения. Вспомните о ситуациях с Марселино или «Реалом», сменившим тренера», — приводит слова 55-летнего специалиста Goal.

Финал Кубка Испании «Барселона» — «Валенсия» состоится в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» завтра, 25 мая. Начало — в 22:00 мск.

Вальверде возглавляет команду сине-гранатовых с 2017 года. За два сезона завоевал два чемпионских титула Примеры, один Кубок и один Суперкубок Испании.