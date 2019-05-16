Президент «Барселоны»: мы очень довольны Вальверде

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что руководство поддерживает главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

«Эрнесто уже говорил на днях, что у него есть поддержка президента и совета. Он нужен нам. У него есть действующий контракт с «Барселоной», и мы очень им довольны.

Финал Кубка Испании не станет решающим фактором в этом вопросе. Главная цель — Примера, затем идут Кубок страны и Лига чемпионов», — приводит слова Бартомеу Marca.

Вальверде возглавляет сине-гранатовых с 2017 года. За два сезона 55-летний специалист завоевал два чемпионских титула Примеры, один Кубок и один Суперкубок страны.

В финале Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Валенсией». Встреча состоится 25 мая в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», начало — в 22:00 мск.