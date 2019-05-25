Слуцкий: это самая уставшая команда, которую я видел в своей жизни

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат во встрече с «Утрехтом» (1:1) в первом матче финала плей-офф за право выйти в Лигу Европы.

«Это самая уставшая команда, которую я когда-либо видел в своей жизни. Это было тяжело, почти как марафон. В какой-то момент думаете только о том, чтобы закончить и не размышлять ни о чём другом.

«Витесс» — фаворит? Трудно сказать. Один гол, одна ошибка или одно спасение могут всё изменить», — цитирует Слуцкого FOX Sports.

Автором первого гола стал полузащитник «Утрехта» Сандер ван де Стрек на 18-й минуте после передачи нападающего Гирано Керка. До свистка на перерыв счёт сравнял форвард «Витесса» Тим Матавж.

Ответную встречу «Витесс» и «Утрехт» проведут в Арнеме на стадионе «Гелредом». Матч состоится 28 мая. Начало — в 21:45 мск.