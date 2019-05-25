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«Локомотив» с разгромным счётом обыграл «Уфу» в матче молодёжного первенства

«Локомотив» с разгромным счётом обыграл «Уфу» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В матче 30-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Уфу». Встреча состоялась на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1 в пользу «железнодорожников».

Голами в составе «железнодорожников» отметились полузащитники Никита Иосифов и Даниил Черняков, а также нападающий Тимур Сулейманов, оформивший покер в этой встрече. Единственный гол за уфимскую команду забил форвард Игорь Андреев.

В параллельных матчах 30-го тура молодёжного первенства России петербургский «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» со счётом 4:2, а московское «Динамо» на домашнем стадионе одолело тульский «Арсенал» (1:0).

Турнирная таблица молодёжного первенства России доступна на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 30-й тур
25 мая 2019, суббота. 12:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
6 : 1
Уфа-мол.
Уфа
1:0 – Иосифов – 13, 2:0 – Черняков – 38, 3:0 – Сулейманов – 43, 4:0 – Сулейманов – 63, 5:0 – Сулейманов – 66, 5:1 – Андреев – 71, 6:1 – Сулейманов – 85
Россия - Молодёжное первенство. 30-й тур
25 мая 2019, суббота. 12:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
4 : 2
Енисей-мол.
Красноярск
1:0 – Князев – 32, 2:0 – Алоян – 41, 3:0 – Захаров – 48 (автогол), 4:0 – Левин – 54, 4:1 – Матвиенко – 59, 4:2 – Харитонов – 73
Россия - Молодёжное первенство. 30-й тур
25 мая 2019, суббота. 12:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
1 : 0
Арсенал-мол.
Тула
1:0 – Тюкавин – 84
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