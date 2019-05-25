«Локомотив» с разгромным счётом обыграл «Уфу» в матче молодёжного первенства

В матче 30-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Уфу». Встреча состоялась на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1 в пользу «железнодорожников».



Голами в составе «железнодорожников» отметились полузащитники Никита Иосифов и Даниил Черняков, а также нападающий Тимур Сулейманов, оформивший покер в этой встрече. Единственный гол за уфимскую команду забил форвард Игорь Андреев.



В параллельных матчах 30-го тура молодёжного первенства России петербургский «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» со счётом 4:2, а московское «Динамо» на домашнем стадионе одолело тульский «Арсенал» (1:0).



Турнирная таблица молодёжного первенства России доступна на «Чемпионате».