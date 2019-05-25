Аллегри: Роналду пропустит матч с «Сампдорией», ему необходим отдых

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что нападающий туринской команды Криштиану Роналду не примет участия в матче 38-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией».



«У Войцеха Щенсны проблема с коленом, в ближайшие несколько недель ему сделают операцию. Однако он готов выступить в завтрашнем матче. Роналду пропустит игру, так как ему необходимо отдохнуть перед отправлением в расположение сборной Португалии. В данный момент мы решили, что будет лучше, если сыграют другие футболисты», — приводит слова Аллегри Football Italia.



Матч 38-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Ювентус» состоится завтра, 25 мая, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.