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ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче молодёжного первенства

ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В матче 30-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал самарские «Крылья Советов». Встреча состоялась на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Илья Востриков. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Востриков оформил дубль и укрепил преимущество московской команды. На 72-й минуте третий гол забил форвард «армейцев» Виталий Жиронкин.

Московский ЦСКА набрал 71 очко и финишировал на 1-м месте в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Крылья Советов» (44) — на 8-м месте в таблице соревнования. В тройке лидеров молодёжного первенства сезон завершили также «Спартак» (61) и московское «Динамо» (58).

Россия - Молодёжное первенство. 30-й тур
25 мая 2019, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
3 : 0
Крылья Советов-мол.
Самара
1:0 – Востриков – 27, 2:0 – Востриков – 47, 3:0 – Жиронкин – 72
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