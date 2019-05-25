ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче молодёжного первенства

В матче 30-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал самарские «Крылья Советов». Встреча состоялась на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Илья Востриков. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Востриков оформил дубль и укрепил преимущество московской команды. На 72-й минуте третий гол забил форвард «армейцев» Виталий Жиронкин.



Московский ЦСКА набрал 71 очко и финишировал на 1-м месте в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Крылья Советов» (44) — на 8-м месте в таблице соревнования. В тройке лидеров молодёжного первенства сезон завершили также «Спартак» (61) и московское «Динамо» (58).