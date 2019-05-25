Гаттузо: никто в «Милане» не говорил мне, что мы обязаны выйти в Лигу чемпионов

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мыслями о возможном возвращении команды в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.



«Я сказал, что пятое место не стало бы провалом для нас, потому что мы уже набрали больше очков, чем в последние несколько сезонов. У нас были определённые проблемы, но нам удалось с ними справиться. В лиге есть команды, которые укомплектованы лучше, чем «Милан», но мы всё ещё находимся рядом с ними в таблице.



Кроме того, никто в клубе никогда не говорил мне, что команда обязана выйти в Лигу чемпионов. Меня попросили попытаться это сделать, и сейчас у нас остаются неплохие шансы», — цитирует Гаттузо Football Italia.



«Милан» за тур до конца сезона занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая от располагающихся на четвёртой и третьей строчках «Интера» и «Аталанты» на одно очко. В последнем туре россонери сыграют со СПАЛом, нерадзурри – с «Эмполи», а команда из Бергамо – с «Сассуоло».

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