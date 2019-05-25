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«Спортинг» завоевал Кубок Португалии, одолев «Порту» в серии пенальти

«Спортинг» завоевал Кубок Португалии, одолев «Порту» в серии пенальти
Футбол / Прочие турниры 0

Подошёл к концу финальный матч Кубка Португалии, в котором встречались «Спортинг» и «Порту». Игра прошла на стадионе «Насьонал» в Оэйраше и завершилась со счётом 2:2. В серии пенальти удача сопутствовала номинальным хозяевам (5:4).

Под занавес первого тайма, на 40-й минуте, номинальные гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Тикиньо. Ещё до свистка на перерыв, на 45-й минуте, «Спортинг» сравнял счёт — мяч в свои ворота отправил полузащитник «драконов» Перейра Данилу. В основное время матча командам не удалось выявить победителя. В дополнительное время, на 101-й минуте, форвард лиссабонцев Бас Дост поразил ворота «Порту», а уже на 121-й минуте «драконы» ответили голом защитника Аугусто Фелипе. В серии пенальти точнее оказались игроки «Спортинга».

Для «Спортинга» эта победа в Кубке Португалии стала уже 21-й в истории и первой с 2015 года. «Порту» остался с показателем в 20 трофеев.

Кубок Португалии. Финал
25 мая 2019, суббота. 19:15 МСК
Спортинг
Лиссабон
2 : 2
5 : 4
Порту
Порту
0:1 – Тикиньо – 40, 1:1 – Данилу – 45 (автогол), 2:1 – Дост – 101, 2:2 – Фелипе – 120+1
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