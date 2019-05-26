«Локомотив» — «Уфа»: Ал. Миранчук, Фернандеш и Смолов — в стартовом составе

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Уфы» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 26 мая, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.



«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Круговой, Йокич, Неделчару, Кротов, Пауревич, Карп, Салатич, Бизяк.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистентами главного судьи станут Алексей Воронцов и Рашид Абусуев. В роли резервного рефери выступит Павел Кукуян.



«Локомотив» набрал 53 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (26) — на 14-м месте.