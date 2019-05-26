«Анжи» — «Урал»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Урала» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 26 мая, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Анжи»: Дюпин, Белов, Калошин, Саидов, Чистяков, Белла Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов.



«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бумаль, Араторе, Погребняк, Панюков, Ильин.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Тихон Калугин и Николай Ерёмин. В роли резервного рефери выступит Владимир Сельдяков.



Махачкалинский «Анжи» набрал 21 очко и досрочно вылетел в ФНЛ. «Урал» (35) — на 11-м месте.