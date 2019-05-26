«Зенит» предложил контракт Жиркову и продлил соглашение с Ивановичем
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с красноярским «Енисеем» (4:1) рассказал о работе руководства клуба по продлению соглашений с игроками.
«Предложили новый контракт Юрию Жиркову. По Кержакову работа также ведётся. У Ивановича контракт продлён автоматически. По поводу других игроков вы узнаете чуть позднее», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на странице клуба в «Твиттере».
«Зенит», набрав 64 очка, стал чемпионом России в нынешнем сезоне. В 30 матчах сине-бело-голубые одержали 20 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений. В следующей кампании клуб из Санкт-Петербурге выступит в Лиге чемпионов.
Статистика игроков РПЛ доступна на «Чемпионате».
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