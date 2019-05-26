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Бабаев: ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем

Бабаев: ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем в команде бразильского защитника Родриго Бекао и хорватского полузащитника Николы Влашича.

«Мы продвинулись в переговорах с Бекао, но не договорились окончательно. Надеюсь, сохраним игрока. С Влашичем то же самое. Есть большая вероятность, хотя пока нет подписи, что Никола останется и мы договоримся с «Эвертоном». С Дзагоевым близки к компромиссу, думаю, в ближайшее время объявим», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Также функционер поделился мнением о возможном уходе из команды защитника Марио Фернандеса, которым интересуются «Атлетико» и «Ньюкасл Юнайтед».

«По Марио с интересом сам читаю новости, но никаких официальных предложений нет», — добавил Бабаев.

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