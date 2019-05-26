Рыков — о сезоне-2018/19 для «Динамо»: отмечать нам нечего
Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал ничейный исход матча с «Арсеналом» (3:3) в заключительном туре Российской Премьер-Лиги.
«Мы в первую очередь хотели выиграть. А болельщикам, думаю, понравилось, что было забито много мячей. Теперь просто пожелаем с партнёрами друг другу хорошего отдыха, чтобы хорошо подготовились к новому сезону. Отмечать нам нечего.
Слухи о том, что «Динамо» будет переукомплектовано, никак не давят. Наше дело тренироваться, играть. Тренер будет решать, как и что делать. К газону нам надо привыкать. Это был первый матч. Газон должен укрепиться. В целом поле хорошее, только чуть-чуть мягковато", — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе
- 26 мая 2019
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