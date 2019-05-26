Стоцкий: не думаю, что упустили первое место, просто «Зенит» не захотел уступать

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий высказался о выступлении своей команды в сезоне-2018/19.
«Наше противостояние с «Локомотивом» решилось не по очкам, а по личным встречам. Не вижу ничего страшного, мы будем пытаться пробиться в группой этап Лиги чемпионов.
Что касается самого запоминающегося матча сезона, тяжело выделить какой-то один. Было много и хороших, и плохих игр. Наверное, самый яркий матч всё-таки с «Валенсией». Мы были в шаге от прохода, но так глупо пропустили гол.
Я не думаю, что мы совершали большие ошибки. У каждой команды бывают моменты спада и подъёма. У нас было много травм, не хватало игроков, но в целом мы показали достойный футбол.
Я не думаю, что мы упустили первое место. Мы боролись до конца, но так получилось, что «Зенит» не захотел уступать", — передаёт слова Стоцкого корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 26 мая 2019
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