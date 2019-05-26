Мусаев — о трансферах: ожидаем ещё двух футболистов в среднюю часть поля

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал выступление своей команды в сезоне-2018/19 и высказался о трансферной кампании в летнее окно.

«Что касается недочётов, я не хотел бы сейчас так открыто говорить о своих ошибках и о том, что бы я сделал по-другому. Были моменты, когда мы ошибались и принимали неправильные решения, но такие ситуации есть в каждой команде и у каждого тренера. В целом я очень доволен тем, как прошёл сезон.

Футболисты, которые ушли и пришли, немного разные. По позиции они играют на одном месте, но надо начать с ними работать и потом уже делать какие-то выводы. Рано говорить, кто кого заменит, нужно дать игрокам время на адаптацию. Мы ожидаем ещё двух футболистов в среднюю часть поля.

Ожидалось, что Скопинцеву понадобится время. Он никогда не играл в 4 защитника, всегда играл в 5, а это совсем разные вещи. Он работает и старается, показывает, что он настоящий профессионал. Я считаю, что мы удачно взяли его в команду. Сейчас полгода ушло на адаптацию, а дальше всё будет зависеть от него. Я рад, что он с нами, у него большие перспективы.

Завтра будет встреча с представителями Ари, где будут обсуждаться возможности дальнейшего сотрудничества. Не могу сказать, что у нас есть какие-то разногласия, но всё должно быть решено официально.

Что касается сборов, у нас сейчас две недели каникулы, затем мы собираемся на базе в Краснодаре и работаем в обычном режиме. Далее мы вылетаем на сбор в Австрию, где будем принимать участие в турнире «Матч ТВ». Там будут принимать участие «Спартак», «Ростов» и «ЦСКА». Плюс к этому мы там сыграем ещё одну игру и за неделю до начала чемпионата вернёмся в Краснодар и будем готовиться к первому матчу.

Я бы не сказал, что «Краснодар» берёт игроков только на перспективу. В составе клуба были такие игроки, как, например, Широков и Измайлов, которые часто приносили пользу команде. Вероятно, во время трансферного окна появятся и опытные футболисты. Я не могу точно говорить о трансферах, уже не раз так было, что мы почти подписали футболиста, но всё оборвалось в последний момент. Могу только сказать, что мы ведём переговоры не только с молодыми игрокам", — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.