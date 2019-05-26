Теттех — самый грубый игрок сезона-2018/19 в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Абдул Азиз Теттех стал самым грубым игроком сезона-2018/19 в Российской Премьер-Лиге. Он заработал 12 жёлтых карточек и был дважды удалён с поля.

12 предупреждений и 1 удаление в своём пассиве имеет хавбек «Спартака» Аяз Гулиев. По 11 предупреждений в чемпионате России сезона-2018/19 от арбитров получили Шарль Каборе («Краснодар») и Петрюс Бумаль («Урал»). По 10 раз жёлтую карточку перед собой увидели Андрей Семёнов («Ахмат»), Фегор Огуде («Енисей»), Денис Попович («Оренбург»), Дмитрий Баринов («Локомотив») и Данил Глебов («Анжи»/«Ростов»).

Чаще всех в сезоне, по два раза, с поля удалялись уже упоминавшиеся Теттех, Семёнов и Каборе, а также Александр Мартынович («Краснодар»), Роланд Гиголаев («Анжи»), Сергей Петров («Краснодар»), Агустин Рохель («Крылья Советов») и Дмитрий Белоруков («Анжи»).