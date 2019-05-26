Теттех — самый грубый игрок сезона-2018/19 в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Абдул Азиз Теттех стал самым грубым игроком сезона-2018/19 в Российской Премьер-Лиге. Он заработал 12 жёлтых карточек и был дважды удалён с поля.
12 предупреждений и 1 удаление в своём пассиве имеет хавбек «Спартака» Аяз Гулиев. По 11 предупреждений в чемпионате России сезона-2018/19 от арбитров получили Шарль Каборе («Краснодар») и Петрюс Бумаль («Урал»). По 10 раз жёлтую карточку перед собой увидели Андрей Семёнов («Ахмат»), Фегор Огуде («Енисей»), Денис Попович («Оренбург»), Дмитрий Баринов («Локомотив») и Данил Глебов («Анжи»/«Ростов»).
Чаще всех в сезоне, по два раза, с поля удалялись уже упоминавшиеся Теттех, Семёнов и Каборе, а также Александр Мартынович («Краснодар»), Роланд Гиголаев («Анжи»), Сергей Петров («Краснодар»), Агустин Рохель («Крылья Советов») и Дмитрий Белоруков («Анжи»).
- 26 мая 2019
-
21:44
-
21:33
-
21:26
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:06
-
20:57
-
20:56
-
20:43
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:11
-
19:55
-
19:45
-
19:42
-
19:38
-
19:29
-
19:29
-
19:27
-
19:07
-
19:02
-
18:54
-
18:46
-
18:34
-
18:31
-
18:25
-
18:19
-
18:13
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
18:00