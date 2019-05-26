«Ювентус» без Роналду в последнем матче сезона уступил «Сампдории»

Завершился матч 38-го тура итальянской Серии А между «Сампдорией» и «Ювентусом». Встреча проходила в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Победу в игре со счётом 2:0 одержали хозяева.
Первый гол в матче был забит на 84-й минуте. Его автором стал форвард «Сампдории» Грегоре Дефрель. Француз обыгрался в штрафной гостей с Маноло Габбьядини и пробил по воротам 19-летнего вратаря туринцев Карло Пинсольо. Мяч после небольшого рикошета оказался в сетке ворот «старой синьоры». На 90+1-й минуте итоговый счёт в игре установил Джанлука Капрари.
«Сампдория» завершила сезон на 9-м месте, набрав 53 очка. «Ювентус», выиграв чемпионский титул досрочно, набрал в общей сложности 90 очков.
В ещё одном матче воскресенья «Торино» дома обыграл «Лацио» со счётом 3:1.
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