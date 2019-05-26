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«Ювентус» без Роналду в последнем матче сезона уступил «Сампдории»

«Ювентус» без Роналду в последнем матче сезона уступил «Сампдории»
Футбол / Италия 0

Завершился матч 38-го тура итальянской Серии А между «Сампдорией» и «Ювентусом». Встреча проходила в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Победу в игре со счётом 2:0 одержали хозяева.

Первый гол в матче был забит на 84-й минуте. Его автором стал форвард «Сампдории» Грегоре Дефрель. Француз обыгрался в штрафной гостей с Маноло Габбьядини и пробил по воротам 19-летнего вратаря туринцев Карло Пинсольо. Мяч после небольшого рикошета оказался в сетке ворот «старой синьоры». На 90+1-й минуте итоговый счёт в игре установил Джанлука Капрари.

«Сампдория» завершила сезон на 9-м месте, набрав 53 очка. «Ювентус», выиграв чемпионский титул досрочно, набрал в общей сложности 90 очков.

В ещё одном матче воскресенья «Торино» дома обыграл «Лацио» со счётом 3:1.

Италия - Серия А. 38-й тур
26 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Сампдория
Генуя
2 : 0
Ювентус
Турин
1:0 – Дефрель – 84, 2:0 – Капрари – 90+1
Италия - Серия А. 38-й тур
26 мая 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Торино
Турин
3 : 1
Лацио
Рим
1:0 – Фальке – 51, 2:0 – Лукич – 53, 2:1 – Иммобиле – 66, 3:1 – Де Сильвестри – 80
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