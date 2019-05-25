«Наполи» в последнем матче сезона проиграл «Болонье»

В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Наполи». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Болоньи» Федерико Сантандер, отличившийся на 43-й минуте. До перерыва преимущество хозяев увеличил хавбек Блерим Джемаили. В начале второго тайма один мяч отыграл защитник «Наполи» Фаузи Гулам. На 77-й минуте счёт сравнял полузащитник гостей Дрис Мертенс. Победный гол забил Сантандер в концовке игры.

В другом матче 38-го тура чемпионата Италии «Фрозиноне» принимал «Кьево». Встреча состоялась в Фрозиноне на стадионе «Бенито Стирпе» и завершилась со счётом 0:0.

Завтра, 26 мая, пройдут последние восемь игр итальянского первенства в сезоне-2018/19.