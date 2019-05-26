Головин посетил матч ЦСКА — «Крылья Советов»
Полузащитник «Монако» Александр Головин посетил сегодняшний матч заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов». Об этом сообщается в «твиттере» «армейцев».
«Сегодня на игре ЦСКА — «Крылья Советов» было много дорогих красно-синим сердцам людей. Всегда рады видеть, Голова!" — сказано в сообщении столичного клуба.
Фото доступно в "твиттере" ЦСКА.
Головин оказался в структуре ЦСКА в 2012 году в 16-летнем возрасте. За первую команду «армейцев» он дебютировал спустя два года в матче Кубка России с «Химиком» (Дзержинск). Всего в составе московского клуба полузащитник провёл 113 матчей и забил 13 мячей. Летом прошлого года за сумму в € 30 млн футболист перешёл в «Монако».
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