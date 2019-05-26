«Дженоа» сыграл вничью с «Фиорентиной», отправив «Эмполи» в Серию В

В матче 38-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Обслуживал матч арбитр Даниэле Орсато, которому ассистировали Джорджо Перетти и Даниэле Биндони.

Благодаря ничьей «Дженоа», набрав 38 очко, финишировал на 17-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб набрал одинаковое количество очков с «Эмполи», но оказался выше по результатам личных встреч (2:1, 3:1). «Фиорентина» (41) — на 16-м месте.

В другом матче тура «Кальяри» уступил «Удинезе» со счётом 1:2. Встреча состоялась на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри. Победу гостям принесли голы Эмила Холлфредссона и Себастьена Де Майо. В составе «Кальяри» отличился Леонардо Паволетти.