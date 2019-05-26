«Дженоа» сыграл вничью с «Фиорентиной», отправив «Эмполи» в Серию В
В матче 38-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Обслуживал матч арбитр Даниэле Орсато, которому ассистировали Джорджо Перетти и Даниэле Биндони.
Благодаря ничьей «Дженоа», набрав 38 очко, финишировал на 17-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб набрал одинаковое количество очков с «Эмполи», но оказался выше по результатам личных встреч (2:1, 3:1). «Фиорентина» (41) — на 16-м месте.
В другом матче тура «Кальяри» уступил «Удинезе» со счётом 1:2. Встреча состоялась на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри. Победу гостям принесли голы Эмила Холлфредссона и Себастьена Де Майо. В составе «Кальяри» отличился Леонардо Паволетти.
Италия - Серия А. 38-й тур
26 мая 2019, воскресенье. 21:30 МСК
Фиорентина
Флоренция
0 : 0
Дженоа
Генуя
- 27 мая 2019
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00:32
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00:26
-
00:18
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00:14
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00:12
- 26 мая 2019
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23:59
-
23:47
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23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:08
-
22:56
-
22:47
-
22:45
-
22:44
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22:31
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22:30
-
22:08
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21:44
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21:33
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21:26
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21:20
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21:18
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21:11
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21:06
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20:57
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20:56
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20:43
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20:32
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20:30
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20:26
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20:23
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20:11
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19:55
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19:45
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