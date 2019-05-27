Месси в 6-й раз в карьере выиграл «Золотую бутсу»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз в карьере стал обладателем «Золотой бутсы» — приза, вручаемого лучшему бомбардиру сезона в Европе.
Месси занял первое место в общем зачёте, забив 36 голов в чемпионате Испании, что принесло ему в сумме 72 очка.
Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. У чемпионатов «большой пятёрки» — наивысший коэффициент: 2,0.
Второе место занял форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, третьим стал нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла.
Итоги борьбы за «Золотую бутсу»-2019:
1. Лионель Месси («Барселона») – 36 голов (x2,0)/72 очка
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 33 гола (x2,0)/66 очков
3. Фабио Квальярелла («Сампдория») – 26 голов (x2,0)/52 очка
4. Дуван Сапата («Аталанта») – 23 гола (x2,0)/46 очков
5. Мбайе Дьян («Галатасарай») – 30 голов (x1,5)/45 очков
6–11. Мохамед Салах («Ливерпуль»): 22 гола (x2,0)/44 очка
6–11. Роберт Левандовски («Бавария»): 22 гола (x2,0)/44 очка
6–11. Николя Пепе («Лилль»): 22 гола (x2,0)/44 очка
6–11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»): 22 гола (x2,0)/44 очка
6–11. Садио Мане («Ливерпуль»): 22 гола (x2,0)/44 очка
6–11. Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 22 гола (x2,0)/44 очка
12-17. Криштиану Роналду («Ювентус») — 21 гол (x2,0)/42 очка
12-17. Душан Тадич («Аякс») — 28 голов (х1,5)/42 очка.
12-17. Люк де Йонг (ПСВ) — 28 голов (х1,5)/42 очка.
12-17. Луис Суарес («Барселона») — 21 гол (x2,0)/42 очка
12-17. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 21 гол (x2,0)/42 очка
12-17. Карим Бензема («Реал») — 21 гол (x2,0)/42 очка
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