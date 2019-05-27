Шесть голов — в видеообзоре матча «Динамо» — «Арсенал»

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.
На 2-й минуте первый гол на новом стадионе «Динамо» забил полузащитник московской команды Мигел Кардозу. Через 14 минут нападающий «Динамо» Евгений Марков отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте форвард хозяев Кирилл Панченко вновь вывел «Динамо» вперёд в счёте. На 52-й минуте пенальти в ворота московской команды успешно реализовал хавбек «Арсенала» Резиуан Мирзов. Через 8 минут Панченко оформил дубль. На 84-й минуте счёт сравнял полузащитник тульской команды Игорь Горбатенко.
«Динамо», набрав 33 очка, занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (46) финишировал на шестом месте.
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