«Ливерпуль» не планирует покупать Депая

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай не перейдёт в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, несмотря на слухи.
Как сообщает Sky Sports, мерсисайдцы не интересуются 25-летним футболистом и не планируют предпринимать попытки осуществить его переход в межсезонье.
Ранее появлялась информация, согласно которой «Ливерпуль» рассматривает Депая в качестве замены одному из основных атакующих игроков. Сам форвард намекнул на возможный уход из «Лиона», опубликовав ряд коротких видео, на которых он в красной одежде садится в красный самолёт.
Мемфис ранее выступал за ПСВ и «Манчестер Юнайтед». В завершившемся сезоне французской Лиги 1 нападающий принял участие в 36 матчах, в которых записал на свой счёт 10 голов и 10 результативных передач, а также получил 5 жёлтых карточек.
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