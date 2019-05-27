Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко в своём «инстаграме» обратился к болельщикам клуба после завершения сезона.



«Спасибо за сезон, ребята! Спасибо за поддержку! Вместе мы – сила!» — говорится в сообщении Максименко.

Накануне, 26 мая, «Спартак» в заключительном матче сезона проиграл «Оренбургу» со счётом 0:2, а после окончания встречи главный тренер московского клуба Олег Кононов заявил, что две грубые ошибки Александра повлияли на результат. Болельщики красно-белых в социальной сети поддержали голкипера, а тот в ответ поставил записи лайк.



Всего в минувшем сезоне на клубном уровне Максименко принял участие в 32 играх. В этих матчах 21-летний российский вратарь пропустил 38 мячей.