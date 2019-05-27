Балотелли: удобно не вызывать меня в сборную, чтобы не иметь дела с расизмом

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли поделился мыслями о дискриминации в современном футболе, а также высказался на тему невызова в сборную Италии.



«Я не понимаю, как можно говорить, что дискриминация не адресована конкретным людям. Если бы я пришёл на стадион с сыном и кто-то начал бы оскорблять его из-за цвета кожи или из-за того, что он гей, я бы не удержался и надрал бы этому человеку уши. Другими словами, я тренируюсь всю неделю не для того, чтобы покинуть поле, если какой-то идиот начнёт свистеть мне. Гораздо проще вычислить этого идиота и выгнать его.



Если я не попадаю в сборную, это частично и моя вина. Например, когда я выступал за «Ливерпуль», я играл не лучшим образом, и меня не вызвали. Но также есть и другие причины. Не знаю, связано ли это с моим сильным характером или с чем-то ещё. Удобно не вызывать меня в сборную, чтобы не иметь дела с расизмом. Повторюсь, это точно не моя вина, что меня нет в сборной», — цитирует Балотелли Football Italia со ссылкой на Canal+.

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