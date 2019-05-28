Чалов: слышал про интерес «Барселоны» — это смешно

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал об интересе со стороны иностранных клубов.

«Какие-то слухи ходили, вроде агенты писали. Но это всегда мутные истории. Ничего конкретного я не слышал. Самая-самая мутная история — про «Барселону». Как отреагировал? Это смешно», — сказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспондентам „Чемпионата“ Денису Целых и Антону Третяку.

Чалов выступает в составе основной команды ЦСКА с 2016 года. В сезоне-2018/19 российский нападающий принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. По итогам сезона Чалов был признан лучшим бомбардиром чемпионата России. 21 марта 2019 года Чалов дебютировал в составе сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (1:3).

Полное интервью с Фёдором Чаловым читайте на „Чемпионате“ в ближайшее время.