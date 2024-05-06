Тренер «Ромы» Де Росси — о ничьей с «Ювентусом»: отличный матч, я горжусь игроками

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси высказался по итогам игры 35-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (1:1).

«Мы провели отличную игру. Я могу только гордиться, радоваться. Ничьи не могут сделать нас счастливыми, но у парней есть настрой, желание идти вперёд, а это меня радует. Мы хотели выиграть. Мы должны уметь прилагать усилия, сохраняя при этом ясность ума», — приводит слова Де Росси журналист Ди Марцио на своём сайте.

Напомним, матч между «Ювентусом» и «Ромой» состоялся накануне, 5 мая, и прошёл в Риме на стадионе «Олимпико». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1. В составе хозяев на 15-й минуте счёт открыл нападающий Ромелу Лукаку. Довольно скоро гости сумели отыграться. Уже спустя 16 минут защитник туринцев Бремер восстановил равновесие. Таким образом, «Ювентус» заработал 66 очков после 35 матчей чемпионата Италии по футболу. Команда из Турина занимает второе место в турнирной таблице. «Роме» после аналогичного количества игр удалось набрать 60 очков. Клуб располагается на пятой строчке.