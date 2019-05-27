Аллегри хочет возглавить «Барселону»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который покинет команду по окончании нынешнего сезона, ждёт предложения от «Барселоны». Об этом сообщает Goal.
По данным источника, итальянский специалист хочет возглавить каталонский клуб в следующем сезоне. Ради этого Аллегри готов пожертвовать запланированным годичным отпуском. С «Ювентусом» Аллегри пять раз становился чемпионом Италии, а также выиграл четыре Кубка Италии и два Суперкубка.
Нынешний главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может быть отправлен в отставку, несмотря на завоевание чемпионского титула. Но в других турнирах каталонцы потерпели неудачи. В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» проиграла «Ливерпулю» (3:0, 0:4), а в финальном матче Кубка Испании уступила «Валенсии» (1:2).
- 27 мая 2019
-
23:29
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:35
-
22:21
-
22:17
-
21:51
-
21:45
-
21:42
-
21:37
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
21:04
-
21:03
-
20:53
-
20:52
-
20:32
-
20:16
-
19:55
-
19:41
-
19:20
-
19:18
-
19:06
-
18:58
-
18:43
-
18:39
-
18:32
-
18:20
-
18:16
-
18:10
-
18:07
-
18:00