Нападающий «Млада Болеслав» и сборной России Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром и лучшим легионером чемпионата Чехии по итогам сезона-2018/19, сообщает официальный сайт турнира.



23-летний российский форвард принял участие в 31 матче чемпионата Чехии и записал на свой счёт 28 голов, что позволило ему стать лучшим бомбардиром соревнования. Кроме того, Комличенко был признан лучшим легионером чешского чемпионата по итогам голосования, в котором приняли участие тренеры, капитаны команд и журналисты. Российский игрок набрал 128 очков в голосовании, в то время как его ближайший преследователь, камерунский защитник пражской «Славии» Мишель Нгадё-Нгаджуи, получил 71 балл.



Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» форвард перешёл летом 2017 года. Спустя полтора года чешский клуб выкупил трансфер игрока за € 400 тыс. Контракт футболиста с чешским клубом действителен до лета 2022 года.