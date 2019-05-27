Нападающий «Млада Болеслав» и сборной России Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром и лучшим легионером чемпионата Чехии по итогам сезона-2018/19, сообщает официальный сайт турнира.
23-летний российский форвард принял участие в 31 матче чемпионата Чехии и записал на свой счёт 28 голов, что позволило ему стать лучшим бомбардиром соревнования. Кроме того, Комличенко был признан лучшим легионером чешского чемпионата по итогам голосования, в котором приняли участие тренеры, капитаны команд и журналисты. Российский игрок набрал 128 очков в голосовании, в то время как его ближайший преследователь, камерунский защитник пражской «Славии» Мишель Нгадё-Нгаджуи, получил 71 балл.
Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» форвард перешёл летом 2017 года. Спустя полтора года чешский клуб выкупил трансфер игрока за € 400 тыс. Контракт футболиста с чешским клубом действителен до лета 2022 года.
- 27 мая 2019
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