Кикнадзе: «Локомотив» рассмотрит только мегазаоблачное предложение по Миранчукам

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об интересе европейских клубов к полузащитникам Алексею и Антону Миранчукам.



«К Миранчукам интерес из Европы есть, но они – основа той команды, которую мы планируем формировать. Должно поступить мегазаоблачное предложение, чтобы мы его рассмотрели. Оно должно быть таким и для клуба, и для игроков. 25 млн? Это не мегазаоблачное, они стоят таких денег, им 23 года. Про предложения по Смолову не скажу», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги Алексей Миранчук принял участие в 30 матчах, в которых записал на свой счёт 3 гола и 6 результативных передач. В активе Антона 11 мячей (4 – с пенальти) и 2 голевых паса в 25 встречах первенства.

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