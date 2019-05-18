Алексей Миранчук: мясо — это сила. Поэтому его иногда надо есть

Если вы раньше читали интервью Миранчуков, и вам было скучно, не думайте, что это хоть что-то о них говорит.

Это намеренно.

Перед нашим интервью Алексей с ходу, смеясь, сказал: «Парни, готовьтесь — говорить буду то же самое, что и всегда».

Попытались уловить вайб 59-го номера «Локомотива», устроившись с ним под весенним солнышком. Ближе к середине брат потеплел.

– Выспаться после матча в Ростове-на-Дону успели?

– Кстати, да. Благодаря Юрию Палычу: он сказал, что нет смысла домой ехать, лучше всем на базу. Чтобы все выспались, утром процедуры восстановительные сделали, а дальше уже по домам или своим делам. Те, кто не играл, вообще тренировались утром.

– С «Ростовом» играть не надоело?

– Хах, да, много игр с ними. Но тем и лучше: хорошо знаем команду, их слабые и сильные стороны. Так что в целом не надоело. Выходим, играем, к счастью выигрываем.

– С Ерёменко и без него «Ростов» играет в разный футбол?

– Да, ведь Ерёменко – сильный футболист, у него есть свой авторитет в команде. Конечно, когда его нет на поле, команда играет немного в другой футбол.

– После применения VAR был отменен гол «Ростова» на первой минуте. VAR – топ?

– Когда играли с ними дома, нам VAR тоже «помог» пенальти заработать, спасибо ему. Тут случилась, скажем так, отмазка. Но и офсайд же был, я так понимаю, все честно. Мы выдохнули, конечно. Пропускать на 40-й секунде не очень прикольно.

– Что в голове творится, когда судьи смотрят эти повторы?

– Да ничего, ждешь принятия решения, понимаешь, что оно будет правильное. Не будет влиять человеческий фактор, все видно на повторах. Это же плюс. Конечно, когда все прям сильно затягивается, чувствуешь себя странно. Но у нас пока VAR используется достаточно редко.

– Но эмоции Гвардиолы после отмены гола «Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов пережить из-за VAR не хотелось бы?

– Да уж, я помню его лицо в тот момент – еще специально крупным планом показывали. Не знаю, наверное, вот такое пережить не хотел бы. Гвардиола там пару лет жизни потерял, мне кажется.

– Гол «Ливерпуля» после углового в ворота «Барселоны» реально повторить в чемпионате России?

– Да там же чисто интуиция, он сориентировался и подал, а второй игрок на инстинкте пробил. Очень смешно было повторы смотреть, как Тер Стеген там хлопает руками, что-то объясняет, пока мяч летит уже. Такое бывает, вот, даже в полуфинале Лиги чемпионов.

– Семин регулярно посещает финалы Лиги чемпионов. Собирается и в этом году. Вы не едете?

– Финал будет 1 июня. Надеюсь, я буду в расположении сборной в эту дату. Вообще не попадал ни разу на финал Лиги чемпионов. В этом году Палыч даже предлагал помочь с билетами, если соберемся. Он реально часто летает, потом кепки привозит с финалов.

– Финал Кубка России будет в Самаре, местный стадион ассоциируется с проигранным матчем Россия – Уругвай или победным «Локо» – «Крылья Советов»?

– Помню я игру против Уругвая, играл там. Возил по полю какую-то непонятную… но играл, да. Конечно, этот матч больше запомнился: Уругвай, чемпионат мира, полные трибуны. Конечно, такое запоминается больше очередной игры чемпионата России.

А стадион хороший, они все хорошие из тех, которые на ЧМ были. С «Локомотивом» мы там выиграли, постараемся продолжить серию.

– Финал Кубка России, «Урал» в соперниках...

–… опять, да!

– Знаете, что надо делать в конце?

– Конечно, убираю под левую и забиваю в дальнюю! Лишь бы без драки в конце, конечно.

– А есть те, кто мог бы сейчас зарубиться?

– Поверьте, у нас хватает тех, кто готов заступиться. Есть бойцухи. Смотря за что, смотря кого, смотря сколько человек. Но вообще зачем мы об этом говорим? Какая драка, вы что! Она не нужна никому! Но вы за нас не переживайте, в «Локомотиве» есть, кому заступиться.

***

– Вы с братом, возможно, самые стильные в российском футболе...

– Хотя Чорлука так не считает, ага. Я с ним уже поговорил на эту тему. Посмеялись с ним. Он постоянно шутит над нами, но мы отлично общаемся.

Чорлука: медовый месяц я провёл в Баковке с Палычем Хорватский защитник троллит одноклубников и вспоминает лучший год своей жизни.

– Но это стиль за пределами поля. Не думали как-то по-особенному отмечать голы, чтобы вас узнавали по этому жесту, копировали его?

– Антоха вот начал изображать бросок мяча в кольцо – классная тема. Он даже не обсуждал ее со мной, как-то сам созрел, может, импровизация. А насчет себя я пока не знаю: что-то хотелось бы, но пока не знаю. Может, что-то увижу и вдохновлюсь.

– Брат взял 11-й номер, вы свой не меняете на 10-ку, потому что Лоськов не разрешает?

– Мы разговаривали с ним про это, думаю, если дойдет, он отнесется положительно. Но мне пока комфортно под 59-м играть, он еще со школы со мной. Думаю, может, вообще не менять и творить свою историю. Но пока не знаю.

Хотя меня перед началом каждого сезона спрашивают болельщики и журналисты, буду ли брать десятку. Посмотрим!

– Личный бренд не планировали создать? Один или с братом?

– Кто-то предлагал, кстати. Открыть, кажется, парикмахерскую и назвать 11:59. Вроде как и номера, и время. Но как-то на уровне разговоров это все осталось.

– Это правда, что вы с Антоном теперь живете по отдельности?

– Да, я принял решение съехать. У Антона личная жизнь, было неловко третьим в квартире. Да и вообще: мы взрослые ребята! Переехал сам, потому что странно было бы их выгонять, так ведь?

– Далеко теперь живете друг от друга?

– Далековато, я теперь около мамы. Теперь вижусь с ней побольше. Заглядываю иногда к Антоше: как атмосфера, как обстановка. По холодильнику пошарюсь.

– Вы последний раз жили отдельно, когда Антон в Эстонию уезжал. Насколько непривычно без него?

– Да мы уже переросли это, наверное. 23 года все-таки, нужно строить свою личную жизнь каждому. Мы как-то даже и не заметили этот момент, когда это все пришло. Но мы постоянно на связи, всегда видимся. Просто не живем вместе.

– Тарасов построил себе огромный дом, хотелось бы что-то такое же?

– Да, когда от него уезжаю, каждый раз думаю, что было бы круто иметь свой такой же дом. Но пока понимаю, что я туда только в выходные приезжать бы смог. Удобнее передвигаться по городу. Но в целом идея очень крутая. Тоже хочу большой дом, семью, собаку.

– С Антоном постоянно играли в футбол в квартире – теперь с кем?

– Да если захочется, всегда можно спуститься на коробку: постоянно играет кто-то. То пацаны, то какие-то строители. Хотя с ними немного страшно играть: они могут жестко сыграть, поэтому надо и самому аккуратнее быть.

***

– И как без брата и футбола проходят вечера?

– Сейчас погода классная, я гуляю много. Недавно вышел в район Арбата, психанул и до Красной площади по набережной прошелся. Уже темновато было, часов 10 вечера, поэтому почти не узнавали. Хотя пару раз подошли, попросили сфотографироваться. Но я к этому спокойно отношусь. Плюс в Москве часто бывало, что люди узнают, но не подходят, просто кивают головой или вообще идут мимо.

– Москвичом себя ощущаете?

– Конечно, достаточно здесь живу для этого. Скучаю по Москве, если долго не бываю. В метро, особенно в центре, ориентируюсь без проблем.

– Когда жили в Славянске-на-Кубани, было какое-то сельское хозяйство?

– Нет, ничего не было. Может, пара деревьев с вишнями, клубника росла. По соседским деревьям постоянно лазили еще, сливы воровали всякие. Прилетало за это постоянно.

Там сейчас уже не такая деревня, как вы думаете. Маленький и аккуратный городок. Цивилизованнее намного, чем когда жили мы.

– Комментируя дело Кокорина и Мамаева, Головин сказал: в Калтане видел и не такое. Можете сказать то же самое про свой город?

– Разборки были. Какие-то пацаны дрались, но чтобы я с Антохой участвовал в подобном… Максимум с одноклассниками за школой.

– Расскажите.

– Помню, был у нас один одноклассник – спокойный и безобидный парень, и на него наезжали какие-то пацаны. Так Антоха заступился. Слово за слово, в итоге набил им… Раньше такие были, дерзкие.

– Да что раньше-то, два месяца назад с синяком ходили – вообще ничего не изменилось!

– Ну тут-то игровая ситуация, а там дворовая.

– Вы же в том матче за Антона полезли?

– Я за Антона полезу всегда! Независимо от того, прав он или нет.

***

– Раньше вы много играли в виртуальные игры, сейчас интерес пропал?

– Да, не играю вообще ни во что! В команде Смолов с Жемалетдиновым постоянно обсуждают игры, рубятся в CS. А я что-то отошел. Хотя все вокруг играют, даже Неймар. Видел, Саня Головин нормально так играет тоже.

– Головин уехал играть за «Монако», но в итоге борется за выживание. Такие поездки в Европу точно нужны?

– Рад, что он принял такое решение. Не всегда всё идёт, как планировалось. Но он молодец, всё у него наладится. Главное продолжать играть в такой же хороший футбол.

– В контексте отъезда в Европу важным фактором для вас было выступление в Лиге чемпионов?

– Это мечта. Конечно, хотелось так. Главное ведь – показать себя в Лиге чемпионов. По силам или нет, хочешь или не хочешь – это уже будет ясно по факту. Вот когда уедешь, тогда и начнёшь понимать это точно.

– В какой момент поняли, что это случится не в этом сезоне?

– Да как-то и разговоров таких не было. Быстро оставили эту тему.

– Долгое время говорили, что Антон талантливее вас. Насколько вас это бесило?

– Вот поверьте мне, вообще такого не было никогда. Я наоборот кайфовал, когда о нём наконец-то заговорили. Думал: ну наконец-то мы вместе будем везде ходить.

– Неужели играть в ЛЧ обязательно, чтобы уехать за рубеж?

– Наверное, мало кто следит за нашей лигой. К тому же все эти ассоциации про русский менталитет.

– Есть же пример Комличенко в Чехии. Отгрузил 27.

– Поэтому он и попал в расширенный список сборной, какое-то внимание сразу появилось.

– Если бы Савин заряжал ваши тапки, на что просили бы зарядить?

– На голы, конечно, кому они не нужны? У него же со всеми это выходит.

– Когда вы смотрите «Красаву», вся бытовая история футболистов, играющих за рубежом, вам интересна?

– Интересна. Когда-нибудь мне хотелось бы уехать самому – хочу узнать, как всё это происходит. Я смотрю, как ведут себя иностранцы, когда приезжают к нам. Им же тоже тяжело, но они устраивают свой быт. Тот же Неймар берёт с собой пять-шесть бразильцев, поваров и вне тренировок они устраивают ему досуг. У нас то же самое с Джеффом (Джефферсон Фарфан. – Прим. «Чемпионата»).

– То есть российские футболисты не умеют расслабляться?

– Ну, если ты приходишь домой и тебе нечем заняться, со временем это начнёт над тобой довлеть. Из-за этого уходишь в себя, появляется дисбаланс. А когда с тобой три-четыре друга, ты уже не чувствуешь себя одиноким. Знаешь, что дома тебя ждут пацаны, с которыми можно тот же мяч погонять или в PlayStation сыграть. Поэтому, мне кажется, что в первый сезон можно забрать своих кентов, чтобы они помогали освоиться.

– Кого с собой взяли бы?

– Друзей. Или вы тоже хотите зацепиться, ахаха?

– Поваров из Баковки тоже?

– Юрий Палыч не отдаст.

***

– По поводу партнёров. Хёведес – веган, сами о таком не задумывались?

– К этому приходят очень долго, год-полтора готовят свой организм. Постепенно убирают что-то из рациона. Нельзя отказываться от животных продуктов резко, так могут появиться проблемы со здоровьем. Наверное, что-то такое в этом люди находят, может, лучше себя чувствуют. Я об этом пока не задумывался.

– Есть мясные блюда, которые для вас обязательный топ?

– Борщ могу покушать, спагетти. Картошку жареную. Мясо, кстати, не особо люблю – его иногда поешь и прямо тяжело бывает. Но без мяса никак, мясо – это сила! Поэтому его иногда надо есть.

– Знаем, что вы научили Эдера русскому языку.

– Он прямо без акцента теперь говорит. Отвечаю. Может, потому что португалец – Ману тоже очень хорошо говорит.

– За Хвичу планируете браться?

– Там Саба над ним работает.

– Когда он забил «Рубину», ваш брат Антон радовался так, будто сам забил.

– Конечно, все рады, что молодой парень забил первый гол в сезоне. Хвича – хороший футболист.

– Денисова не хватает?

– Конечно, без него непривычно. В остальном самому непонятно, что там за ситуация.

– То есть в команде тоже не в курсе, куда делся Игорь?

– Все переживают на эту тему, но что касается какого-то объяснения… Ждём. Игорь нам много всего советовал, мог что-то подсказать. Он очень прямой человек, говорил нам всё как есть.

– Не было мысли ему позвонить?

– У нас не настолько близкие отношения. Если бы он вернулся, можно бы было спросить, что случилось. Но звонить – нет.

– Правда, что на последней тренировке Денисова в «Локо» его наигрывали как игрока скамейки?

– Ой, я уже не помню, когда это было. Кажется, он сыграл игру, потом была тренировка, на которой то ли травма, то ли еще что-то, и уже после этого он уехал. Но я точно не помню.

– Перемен в настроении у него не заметили?

– Он всегда спокойный, всегда в своих мыслях. Был бы он супер-весёлым парнем, который вдруг начал ходить без настроения, конечно, я бы заметил. Игорь же не такой.

– С Ману тоже целый год длится какая-то странная история.

– Можно поставить себя на сторону Ману. Когда у вас с клубом нет конкретики в отношениях, тяжело себя мотивировать. Со стороны, наверное, болельщикам может показаться, что где-то он может недобежать. Но, как бы он ни старался, неопределённость всё равно влияет на тебя изнутри. Я бы себя тоже чувствовал не на 100%.

– Вы были в такой ситуации. Что вам тогда помогло?

– Мы просто подписали контракт. Понял, что в клубе у меня всё впереди, все мне доверяют и очень ждут. Юрий Палыч мне сразу сказал: «Брат, я понимаю, что у вас есть какие-то недопонимания. Но если ты будешь показывать себя на тренировках и в играх, буду тебя ставить».