Бюджет «Локомотива» на летнее трансферное окно будет ниже, чем в прошлом году

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился информацией о планах клуба на летнее трансферное окно.



«Вчера прошёл трансферный комитет, всё будет на днях, пока ничего не скажу, это закрытая тема. Бюджет на трансферное окно – средний. Ниже, чем был в прошлом году. Прошлый год был ого-го, а сейчас средний», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Локомотив» по итогам минувшего сезона финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и обеспечил себе попадание в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов. В 30 турах московская команда набрала 56 очков и уступила лишь «Зениту» (64). С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».



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