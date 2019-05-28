Мартынович, Газинский, Рамирес и Ари продлили контракты с «Краснодаром»

По окончании сезона-2018/19 «Краснодар» подписал новые контракты с четырьмя футболистами команды – защитниками Александром Мартыновичем, Кристианом Рамиресом, полузащитником Юрием Газинским и нападающим Ари.
«Краснодар» рад продлить трудовые отношения с футболистами, которые зарекомендовали себя ключевыми игроками команды, и надеется, что продолжение сотрудничества с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари поможет клубу в следующем сезоне успешно выступить как на внутренней, так и на европейской арене», — говорится на официальном сайте «быков».
Мартынович защищает цвета клуба с лета 2010 года, когда чёрно-зелёные выступали ещё в ФНЛ. Рамирес пришёл в «Краснодар» в январе 2017 года. В его активе 73 официальных матча в рядах чёрно-зелёных. Газинский выступает за «горожан» с лета 2013 года. Суммарно он сыграл в составе «Краснодара» 217 официальных матчей. Ари играет в «Краснодаре» с августа 2013 года. Суммарно он провёл в составе «быков» 136 официальных матчей, в которых забил 44 мяча.
- 28 мая 2019
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