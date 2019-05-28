Очевидец: болельщиков «Локо» в Самаре задержали сотрудники с электрошокерами

Артур Арутюнов, очевидец задержания группы болельщиков «Локомотива» в Самаре в преддверии финального матча Кубка России с «Уралом» (1:0), рассказал о произошедшем.

«Полицию вызвали сотрудники? Враньё! Работники кафе сами подходили к полицейским и спрашивали, что происходит. По нам вообще не скажешь, что фанаты сидели — даже розы (шарфы. — Прим. «Чемпионата») не у всех были.



Сидим в баре и видим: подъехали два пазика. Оттуда повыбегали сотрудники каких-то структур. В бар зашли человек восемь, они были в масках. Остальные ждали на улице. Какой-то парень зачем-то держал дверь изнутри, в итоге они её сломали. Когда вошли, держали наготове электрошокеры. Мол, даже не думайте сопротивляться. Никто из них не представился, просто сказали, чтобы мы следовали за ними», — сказал Арутюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.