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«Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» Адвоката в финале плей-офф за ЛЕ

«Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» Адвоката в финале плей-офф за ЛЕ
Футбол / Прочие турниры 0

В ответном матче финала плей-офф нидерландской Эредивизии за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20 «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого проиграл «Утрехту», который тренирует Дик Адвокат, со счётом 0:2. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Данни Маккелли.

Счёт был открыт на 31-й минуте, автором гола стал Сирил Дессерт. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Симон Густафссон. На 77-й минуте преимущество гостей увеличил Густафссон с передачи Жана-Кристофа Баэбека. Ещё через минуту «Витесс» остался вдесятером из-за удаления Дауда Мохаммеда.

В первом матче команды сыграли вничью. Таким образом, путёвку в Лигу Европы завоевал «Утрехт».

Нидерланды - Эредивизия. Плей-офф за ЛЕ - финал. 2-й матч
28 мая 2019, вторник. 21:45 МСК
Витесс
Арнем
0 : 2
Утрехт
Утрехт
0:1 – Дессерт – 31, 0:2 – Густафссон – 77
Удаления: Мохаммед, 78 – нет
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