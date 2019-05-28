«Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» Адвоката в финале плей-офф за ЛЕ
В ответном матче финала плей-офф нидерландской Эредивизии за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20 «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого проиграл «Утрехту», который тренирует Дик Адвокат, со счётом 0:2. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Данни Маккелли.
Счёт был открыт на 31-й минуте, автором гола стал Сирил Дессерт. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Симон Густафссон. На 77-й минуте преимущество гостей увеличил Густафссон с передачи Жана-Кристофа Баэбека. Ещё через минуту «Витесс» остался вдесятером из-за удаления Дауда Мохаммеда.
В первом матче команды сыграли вничью. Таким образом, путёвку в Лигу Европы завоевал «Утрехт».
- 28 мая 2019
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