13-летнюю дочь Пирло сбила машина в Турине
Анжелу Пирло, дочь бывшего полузащитника «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло, сбила машина в Турине, сообщает La Stampa.
По информации источника, 13-летняя Анжела попала под машину утром во вторник, 28 мая. Позже девочка была доставлена в больницу. В ходе обследования у дочери Пирло не было выявлено серьёзных повреждений, девочка отделалась синяками.
Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды четырежды становился чемпионом Италии, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2014/15 доходил с командой до финала Лиги чемпионов. Пирло завершил профессиональную карьеру в ноябре 2017 года. Накануне итальянец принял участие в благотворительном матче, который прошёл в Турине.
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