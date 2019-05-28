13-летнюю дочь Пирло сбила машина в Турине

Анжелу Пирло, дочь бывшего полузащитника «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло, сбила машина в Турине, сообщает La Stampa.



По информации источника, 13-летняя Анжела попала под машину утром во вторник, 28 мая. Позже девочка была доставлена в больницу. В ходе обследования у дочери Пирло не было выявлено серьёзных повреждений, девочка отделалась синяками.



Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды четырежды становился чемпионом Италии, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2014/15 доходил с командой до финала Лиги чемпионов. Пирло завершил профессиональную карьеру в ноябре 2017 года. Накануне итальянец принял участие в благотворительном матче, который прошёл в Турине.