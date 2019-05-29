«Спартак» отправит Мелкадзе в аренду, если Кононов будет недоволен им на сборах

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Георгий Мелкадзе, недавно продливший контракт со «Спартаком», может покинуть команду в летнее трансферное окно на правах аренды.



Решение относительно будущего 22-летнего футболиста будет принято главным тренером красно-белых Олегом Кононовым после сборов команды. В случае если наставник «Спартака» будет недоволен игрой Мелкадзе, игрок отправится в другой клуб.



Накануне, 28 мая, «Чемпионату» стало известно, что «Спартак» продлил соглашение с Мелкадзе. Новый контракт рассчитан на три сезона – до лета 2022 года.



Форвард выступает в составе красно-белых с 2014 года. В завершившемся сезоне Георгий принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, однако результативными действиями отметиться не сумел.

«Спартак» будет платить Мелкадзе 3 млн рублей в месяц, подъёмные — € 100 тыс.