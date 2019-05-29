Чех: победа в Лиге Европы станет идеальным окончанием карьеры
Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы с «Челси». Матч состоится в Баку сегодня, 29 мая, на Олимпийском стадионе. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
«По итогам жеребьёвки четвертьфиналов и полуфиналов мы оказались в разных частях турнирной сетки. Тогда я и начал думать: „Это грядёт, это приближается“. Это судьба. Надеюсь, мечта свершится и в итоге я завершу всё трофеем. Это станет идеальным окончанием карьеры.
Я доволен уровнем своей игры за 15 лет в Премьер-лиге и 20-летней карьерой профессионального футболиста. Я задал высокий стандарт качества во всём, чем занимался, и делал так до последнего дня», — цитирует Чеха пресс-служба УЕФА.
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