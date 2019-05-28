Чех: в «Арсенале» мало давления. В «Челси» при неудачах было ощущение похорон

Вратарь «Арсенала» Петр Чех заявил, что «канониры» более спокойно переносят поражения, чем его бывший клуб «Челси».

«Это прозвучит странно, но я думаю, что в целом в «Арсенале» недостаточно давления. Венгер — настоящий джентльмен. Как бы он ни любил проигрывать, он всё равно остаётся джентльменом. Это то, чего я никогда раньше не испытывал.



В «Челси», когда мы проигрывали, в раздевалке было ощущение похорон. Это было так плохо. Если мы играли дома с большой командой, это было похоже на: «О нет, мы не смогли победить дома». Давление шло отовсюду: от игроков, тренера. С самого начала, когда я перешёл в „Челси“, давление было в каждом матче», — цитирует Чеха Evening Standard.

Напомним, «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч состоится в Баку завтра, 29 мая.