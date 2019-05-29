Лёв: у меня нет ничего общего с Озилом

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв в преддверии финального матча Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» вновь высказался о ситуации с полузащитником «канониров» и бывшим игроком национальной команды Месутом Озилом.



«У меня нет ничего общего с Озилом. Само собой, он должен был позвонить мне лично. Вместо этого мне позвонил его агент и сказал, что Месут свяжется со мной через день, чтобы объяснить мне всё. Но этого не произошло. Иногда как тренер, я должен принимать и личные разочарования», — приводит слова Лёва Sport Bild.



Напомним, перед началом чемпионата мира—2018 Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за что подвергся серьёзной критике в Германии. После вылета сборной Германии из мундиаля Озил объявил о завершении международной карьеры.

Лёв: Озил не хочет общаться с нами, причин не знаю