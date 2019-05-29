Немецкий журналист: не удивлён, что «Зенит» переписал рекорд посещаемости РПЛ

Немецкий журналист Фредди Рёккенхаус прокомментировал обновление рекорда посещаемости в Российской Премьер-Лиге стадионом «Зенита» «Газпром Ареной».

«Показатель заполняемости всегда напрямую зависит от вместимости стадиона. Такие цифры возможны только при условии, что стадион способен принять такую аудиторию. Однако интересно и то, сколько в процентном соотношении в среднем продаётся мест на каждый матч. Средняя посещаемость «Зенита» составляет 50 тыс. Это очень хороший показатель, он соответствует лидерам европейского и немецкого футбола. «Зенит» несколько раз становился чемпионом, и это, без сомнения, повлияло на его популярность.

Арена в Петербурге — колоссальная. Там хорошая атмосфера, плюс ко всему она расположена рядом с рекой. А чего стоит технология, благодаря которой газон можно вывезти на солнце, чтобы увеличить его рост. «Газпром Арена» уникальна. Я не удивлён тому факту, что «Зенит» переписал рекорд посещаемости в Российской Премьер-Лиге и даже превзошёл среднюю посещаемость АПЛ и Бундеслиги. Это логично, потому что люди чувствуют себя там комфортно, в том числе с точки зрения безопасности», — цитирует Рёккенхауса «RT на русском».