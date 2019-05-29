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Игнатьев не приедет в сборную России, Ан. Миранчук проходит процедуры

Игнатьев не приедет в сборную России, Ан. Миранчук проходит процедуры
Футбол / Евро-2020 0

Врачи сборной России осмотрели некоторых игроков, вызванных в расположение национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборными Сан-Марино и Кипра, в связи с имеющимися небольшими проблемами со здоровьем, сообщает официальный сайт РФС.

По итогам проведённых обследований полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук продолжит проходить физиотерапевтические процедуры, чтобы максимально быстро восстановиться после незначительной травмы связки голеностопного сустава.

Хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев не приедет в расположение сборной России и будет восстанавливаться после повреждения коленного сустава в клубе. Остальные футболисты прибудут 30 мая в Новогорск в расположение сборной к началу учебно-тренировочного сбора.

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