УЕФА утвердил политику проведения матчей в отношении стран, не признающих Косово

На заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое состоялось сегодня, 29 мая, в Баку, утвердили политику проведения матчей в отношении стран, не признающих Косово. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Организация обязала клубы и сборные из стран, которые не признают независимость Косово, проводить игры на территории этого государства. Команды, которые не могут принимать косовские клубы и сборную этой страны на своей территории, могут сделать запрос о проведении домашнего матча на нейтральном поле. При этом утверждённая политика не распространяется на клубы и сборные Сербии и Боснии и Герцеговины в целях безопасности.

Напомним, независимость Косово не признаётся рядом стран, включая Россию.