УЕФА утвердил политику проведения матчей в отношении стран, не признающих Косово
На заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое состоялось сегодня, 29 мая, в Баку, утвердили политику проведения матчей в отношении стран, не признающих Косово. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Организация обязала клубы и сборные из стран, которые не признают независимость Косово, проводить игры на территории этого государства. Команды, которые не могут принимать косовские клубы и сборную этой страны на своей территории, могут сделать запрос о проведении домашнего матча на нейтральном поле. При этом утверждённая политика не распространяется на клубы и сборные Сербии и Боснии и Герцеговины в целях безопасности.
Напомним, независимость Косово не признаётся рядом стран, включая Россию.
Кадыров: флаг Косово на «Ахмат-Арене» не имеет никакого отношения к политике
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