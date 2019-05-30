Сарри: Азар — восхитительный футболист. Я с уважением отношусь к его решению

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу в финальном матче Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» (4:1).

«Я действительно очень рад. Этот трофей очень важен для клуба. Мы чувствовали, что заслуживаем победы. В январе и феврале у нас были сложности, но мы справились с ситуацией, хотя в Премьер-лиге сделать это сложно. В итоге мы завоевали путевку в Лигу чемпионов.

Первый тайм был сложным. Для нас это был 64-й матч в сезоне, плюс было очень жарко и физически сложно играть. Я попросил футболистов сыграть смелее, пусть даже это повышало риск поражения. Мы показали хорошую игру в матче с «Арсеналом», который очень опасно контратакует.

Азар? Это восхитительный футболист. Мне потребовалось два или три месяца, чтобы понять его как человека, и теперь я знаю, что это потрясающий парень. Я знаю, что он хочет покинуть клуб, и я с уважением отношусь к его решению», — приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.

Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19 и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.