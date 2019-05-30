Жиру – лучший бомбардир Лиги Европы сезона-2018/19
В финале Лиги Европы «Челси» разгромил «Арсенал» — 4:1. Первый гол в матче на счету нападающего Оливье Жиру. С 11 мячами он стал лучшим бомбардиром турнира, опередив на один гол форварда «Айнтрахта» Луку Йовича. На третьей строчке с восемью голами три игрока: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Виссам Бен-Йедер («Севилья») и Мунас Даббур («Ред Булл Зальцбург»).
Жиру — первый футболист английского клуба за 14 лет, который забил 11 голов в евросезоне. В сезоне-2003/04 11 мячей было на счету Алана Ширера из «Ньюкасл Юнайтед».
«Челси» стал победителем Лиги Европы и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20. В чемпионате Англии лондонцы заняли третье место, отстав от «Манчестер Сити» на 26 очков.
Сарри выиграл первый трофей в карьере
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